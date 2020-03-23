В «Мире Дикого Запада» появился дракон из «Игры престолов»

Кадр: телесериал «Игра престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона «Мира Дикого Запада» появился дракон Дрогон из «Игры престолов». Кроссовер сериалов произошел из-за давнего знакомства шоураннеров Лизы Джой и Джонатана Нолана с создателями фэнтезийного шоу Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом, пишет Variety.

Бениофф и Вайс также снялись в серии — они предстали в роли инженеров, которые раздумывают над тем, как украсть роботизированного дракона из парка развлечений.

Нолан признался журналистам, что с идею кроссовера им предложил писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал «Игра престолов». Шоураннер подчеркнул, что полноценного кроссовера вселенной «Игры престолов» с «Миром Дикого Запада» ждать не стоит.

Третий сезон «Мира Дикого Запада» стартовал 15 марта.