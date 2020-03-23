В Подмосковье запустят новые лаборатории для исследований на COVID-19

В ближайшее время в Подмосковье запустят еще три лаборатории для исследований на коронавирус, с сегодняшнего дня в регионе заработали две лаборатории, исследования проводятся на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В связи с большой нагрузкой на лабораторную службу Роспотребнадзора по Московской области мы ввели в работу 2 лаборатории для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Хочу обратить внимание на то, что исследование выполняется только по назначению врача. В ближайшее время мы планируем запустить еще 3 лаборатории в Подмосковье для исследований на коронавирус", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.