В России более 72 тыс. человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России 72,4 тысячи человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 130 992 человека, по состоянию на 22.03.2020 под контролем остаются 72 423 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в воскресенье, 22 марта, в стране провели более 165 тысячи тестов на коронавирус. Диагностические тест-системы есть во всех центрах гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что число пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в России выросло до 438 человек — за сутки в стране зарегистрировали 71 больного COVID-19.