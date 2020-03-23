В России допустили уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

Андрей КлишасФото: Илья Питалев / РИА Новости

Для распространителей фейков о коронавирусе может быть введена уголовная ответственность. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС.

По его словам, при нынешней эпидемиологической ситуации и с учетом принимаемых государством мер по борьбе с эпидемией возрастает общественная опасность распространения недостоверной информации о коронавирусе. «Ответственность злостных нарушителей закона о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений может быть увеличена вплоть до введения мер уголовной ответственности», — сказал сенатор.

Сейчас российское законодательство предусматривает блокировку фейковых новостей по требованию генеральной прокуратуры и административные штрафы до 1,5 миллиона рублей.

21 марта стало известно, что в России начали наказывать за нарушение карантина и фейки о коронавирусе. Первые дела за несоблюдение режима самоизоляции завели в Ставропольском крае. Расследование дел о фейках также идет в Амурской области и в Татарстане.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. Более половины зараженных находятся в Москве, за сутки в столице зафиксировали 71 новый случай. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.