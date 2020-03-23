В России усилен контроль за ценами на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила об усилении контроля за ценами на социально значимые продукты. Как пояснила пресс-служба ведомства, особое внимание будет уделяться ценам на хлеб, крупы, мясо, яйца, масло, ряд овощей и фруктов.

Территориальные управления ФАС будут осуществлять ежедневный, в том числе в выходные дни, мониторинг цен на продукты в магазинах сетевой торговли. Между тем, как считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), российские торговые сети не наблюдают роста цен на продукты питания..

«В связи с публикуемой на ряде ресурсов недостоверной информацией о повышении цен на ряд социально значимых продуктов, Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая крупнейшие федеральные торговые сети, работающие на территории Российской Федерации, заявляет: в торговых сетях не наблюдается роста цен на социально значимые продукты, включая продукты повышенного спроса», — сообщает АКОРТ.

Ассоциация уточняет, что для формирования дополнительных товарных запасов торговые сети проводят переговоры с поставщиками о закупках. При этом поставщики подчас предлагают увеличенные прайсы, но торговые сети заявляют о готовности «сдерживать рост цен в интересах покупателей».