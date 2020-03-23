В России все СМИ удалили фейки о коронавирусе, кроме YouTube и Instagram

Все российские СМИ и социальные сети удалили ложную информацию о распространении коронавируса в России. Не подчинились требованию Генпрокуратуры только YouTube и Instagram. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«По состоянию на сегодняшний день требования Генпрокуратуры удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, касались материалов в социальных сетях YouTube, „ВКонтакте“, Facebook и Instagram, а также материалов в СМИ „Эхо Москвы“ и „Говорит Магадан“. Все ресурсы, кроме YouTube и Instagram, исполнили требование Генпрокуратуры», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Newstes , заняться вбросами дезинформации по коронавирусу попросил заняться президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 4 марта.

«Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда, — сказал Путин. Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить».