В Ростовской области утверждены новые правила любительской рыбалки

Для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утверждены новые правила любительского рыболовства. Ознакомиться с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ можно на официальном портале правовой информации.

К основным моментам относится отмена положения о платной рыбалке. Любительское рыболовство станет бесплатным, исключение в Ростовской области составят водоемы, в которых рыбу разводят специально.

Согласно приказу, ловить рыбу в нерестово-рыбоходных каналах гидроузлов запрещено в течение всего года. С 15 ноября по 31 марта также вводится запрет на рыбалку в зимовальных ямах и для водоемов «Донского запретного пространства».

Рыбу нельзя ловить в Азовском море и Таганрогском заливе на расстоянии более полутора километров от берега. С 1 декабря по 30 апреля запрещен вылов судака и берша в Веселовском и Пролетарском водохранилищах.

Кроме этого, на каждый вид рыбы устанавливается промысловый размер. Введена суточная норма вылова на человека в пределах Азово-Черноморского бассейна, она составляет не более 5 кг.

Для рыбной ловли нельзя использовать взрывчатку, электроудочки, удочки и спиннинги с общим количеством более 10 крючков на одного рыбака. Запрет распространяется на использование в любительском и спортивном рыболовстве сетей всех типов, различных ловушек и конструкций. Нельзя рыбачить по ночам на подсветку, а также вести добычу пресноводных раков руками вброд или ныряя. Применение раколовок допускается, но не более 5 штук на одного человека.