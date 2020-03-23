В США рассматривают вопрос заочного голосования членов конгресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривается вопрос о возможности того, чтобы члены конгресса из-за коронавируса голосовали заочно.

"Мы рассматриваем — я не знаю, можно ли это сделать с конституционной точки зрения, — возможность, чтобы люди, сенаторы, конгрессмены и конгрессвумен могли голосовать из какого-то места извне, из больницы или из дома", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

В настоящее время процедура голосования в палате представителей и сенате не предусматривает возможности его заочного проведения.

Рэнд Пол сообщили, что заразились коронавирусом. Также более полутора десятков членов конгресса отправились на карантин из-за контактов с людьми, у которых подтвердился вирус.

В США уже более 32 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 400 человек с коронавирусом умерли.

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