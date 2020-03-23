В Таиланде зарегистрировали 122 новых случая заражения коронавирусом

В Таиланде зарегистрированы за сутки 122 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, общее количество заражений с начала эпидемии достигло 721, заявил в понедельник на ежедневном брифинге пресс-секретарь министерства здравоохранения Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрированы еще 122 заражения. Общее количество заражений с начала эпидемии достигло 721", - сказал он журналистам.

"20 новых пациентов заразились от ранее заболевших, еще 10 человек заразились за границей. По 92 случаям сейчас идет расследование, выясняется цепочка заражений", - добавил пресс-секретарь минздрава.

Он пояснил, что резкое увеличение случаев заражения в последние дни связано с двумя факторами: во-первых, улучшились диагностические возможности в провинциях Таиланда, во-вторых, минздрав страны перешел на новый порядок тестирования на коронавирус.

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