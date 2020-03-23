В Ухане 108 добровольцам ввели экспериментальную вакцину от коронавируса

В китайском городе Ухань 108 добровольцам ввели новую вакцину от Covid-19, разработанную местными учеными и военными.Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на реестр клинических испытаний.«...108 человек из Уханя могут с гордостью сказать, что на этой неделе они стали первыми в стране, кому сделали инъекцию возможной вакцины от нового коронавируса», - говорится в сообщении.Как отмечается, эксперимент начался в четверг, спустя три дня после того, как CanSino Biologics - фармацевтическая компания, которая разрабатывала продукт в сотрудничестве с китайскими военными - получила "зеленый свет" от Пекина.В исследовании приняли участие лица в возрасте от 18 до 60 лет. Их разделили на три группы по 36 человек и ввели малую, среднюю и большую дозу вакцины.Участники испытания проведут ближайшие 14 дней в карантине под присмотром. Они рассказали, что после инъекции у некоторых повысилась температура и возникла диарея, однако побочные эффекты быстро прошли.Как сообщал Укринформ, ранее в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в американском Сиэтле первым четырем волонтерам ввели вакцину от коронавируса Covid-19.По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 342 407, из них более 99 тысяч человек выздоровели, 14 762 человека умерли.