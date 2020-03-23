В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины против коронавируса, в апреле перейдут к испытаниям на людях

На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.

Над вакциной работает группа ученых из Института Дженнера в Оксфорде под руководством профессора Сары Гилберт (Sarah Gilbert). Проверка эффективности будет проводиться на хорьках и макаках, которые получат инъекцию вакцины, а после будут заражены коронавирусом. Исследователи должны выяснить, предотвращает ли вакцина размножение вируса и повреждения легких. Обычно проверку вакцины на людях начинают после завершения всех испытаний на животных, но поскольку аналогичные вакцины от других заболеваний показали себя безопасными, процесс сочли возможным ускорить. Для испытаний в Оксфорде будут приглашены добровольцы разного возраста, включая пожилых людей. Ранее Институт Дженнера создал вакцину от ближневосточного респираторного синдрома (MERS), тоже вызываемого одной из разновидностей коронавирусов. Вакцина дает сильный иммунитет после однократной инъекции.

Разработчики надеются, что обычные правила лицензирования вакцин будут в данном случае смягчены, как это было сделано для вакцин от лихорадки Эбола. «Мы понимаем, что вакцина необходима как можно скорее и, конечно, к июню-июлю, когда мы ожидаем большой пик смертности, — сказал директор Института Дженнера, профессор Эдриан Хилл (Adrian Hill). — Это нестандартная ситуация. Мы будем следовать всем стандартным требованиям безопасности испытаний, но как только у нас будет действующая вакцина, мы ожидаем, что будет возможным ускоренный путь к ее применению для спасения жизней. Чем больше вакцины мы сможем предоставить, тем лучше».

Ранее директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи (Anthony Fauci) объявил, что вакцина может быть готова через 12–18 месяцев, аналогичный срок назвал главный научный консультант правительства Великобритании, медик и физиолог сэр Патрик Уолланс (Patrick Vallance). Однако оксфордская группа стремится достичь поставленной цели гораздо раньше.

Испытываемая в Портон-Дауне вакцина, известная как ChAdOx1, вводится в организм путем внутримышечной инъекции и представляет собой безвредный, нереплицирующийся вирус, доставляющий в клетки фрагмент генетического материала коронавируса SARS-CoV-2, ответственный за синтез гликопротеина, который образует «шипы» на оболочке коронавируса. В результате в организме начинают вырабатываться антитела, нацеленные на данный гликопротеин, которые защитят организм в случае проникновения в него коронавируса.

Американская биотехнологическая компания Moderna сделала первую инъекцию своей вакцины участнику испытания в Сиэтле в начале прошлой недели. Другая американская фирма, Inovio, скоро начнет испытания собственной коронавирусной вакцины, которая будет вводиться через кожу. Разработки вакцин ведутся также в Германии и Китае. Напомним, что новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» тоже приступил к испытаниям своего варианта вакцины от коронавирусной инфекции на подопытных мышах и крысах.