В Воронежской области чиновники отправили на море своих детей вместо инвалидов и малоимущих

Прокуратура Воронежской области обнаружила, что сотрудники соцзащиты Воробьевского района отправили на отдых в Ялту своих детей за государственный счет. Путевки изначально предназначались для детей-инвалидов и малоимущих.

Как сообщается на сайте надзорного органа, коррупционным путем были распределены как минимум четыре из девяти путевок в санаторий, выделенных на весь район.

"Кроме того, прокуратурой выявлен факт необоснованного признания семьи одного из работников УСЗН малоимущей с последующей выплатой ежемесячного пособия и предоставлением путевки его дочери в санаторий г. Ялты", – говорится в публикации.

Уголовное дело по факту выявленных нарушений все еще не возбуждено. Информация о незаконных выплатах пособий направлена в районный отдел МВД.