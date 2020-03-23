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В Воронежской области чиновники отправили на море своих детей вместо инвалидов и малоимущих

В Воронежской области чиновники отправили на море своих детей вместо инвалидов и малоимущих

Прокуратура Воронежской области обнаружила, что сотрудники соцзащиты Воробьевского района отправили на отдых в Ялту своих детей за государственный счет. Путевки изначально предназначались для детей-инвалидов и малоимущих.

Как сообщается на сайте надзорного органа, коррупционным путем были распределены как минимум четыре из девяти путевок в санаторий, выделенных на весь район.

"Кроме того, прокуратурой выявлен факт необоснованного признания семьи одного из работников УСЗН малоимущей с последующей выплатой ежемесячного пособия и предоставлением путевки его дочери в санаторий г. Ялты", – говорится в публикации.

Уголовное дело по факту выявленных нарушений все еще не возбуждено. Информация о незаконных выплатах пособий направлена в районный отдел МВД.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 02:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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