В ВОЗ оценили возможные сроки готовности вакцины от коронавируса

Разработка и тестирование вакцины против нового коронавируса продлятся не менее года. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает The Star."Мы должны убедиться, что они абсолютно безопасны ... мы думаем минимум год", - сказал Райан отвечая на вопрос, когда появятся вакцины против коронавируса.16 марта сообщалось, что в США набирают 45 молодых и здоровых добровольцев для проведения первого клинического испытания различных вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 на человеке. Тесты проводит Вашингтонский научно-исследовательский институт здравоохранения Kaiser Permanente в Сиэтле.