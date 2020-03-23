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Новости » Шоу-бизнес » Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита

Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
В этом году из-за вспышки коронавируса отменен Каннский кинофестиваль, на котором Виктория Боня мелькала из года в год. Однако вчера теледива все же посетила Канны, но по другой причине: Алекс Смерфит пригласил ее на личный праздник.

Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения. Вика не смогла пропустить такое событие и прибыла на тусовку при полном параде.

Звезда появилась в облегающем черном платье с блестками и глубоким вырезом. Образ бизнесвумен дополнили собранные в пучок волосы и нюдовый макияж. «У меня появился повод нарядиться. Алексу сегодня 35 лет. Считаю, что такую круглую дату нужно обязательно отметить», — поделилась она с подписчиками.

Напомним, пара рассталась три года назад после семи лет отношений. Смерфит и Вика сохранили теплые отношения ради общей дочери Анджелины. 

«Мне удалось обогатиться за счет семьи Алекса. Серьезно говорю. Я получила огромное количество хороших советов от его отца, знаний. Действительно, я стала другой. Получила правильный взгляд на воспитание женщины, на то, как она должна себя вести. Что касается материального... У меня не было такой цели. Если бы нужны были деньги, мы бы давно судились за какие-то алименты или недвижимость», — делилась недавно звезда.

Ходили слухи, что кандидатура Бони не устраивала родных Алекса, мечтавших о невестке с благородным происхождением. Виктория опровергала сплетни, уверяя, что в крахе их союза виновата нерешительность Смерфита. «Ребенок был запланированным. Алекс познакомил меня со своим отцом раньше, чем я забеременела. Но я боялась выходить замуж. Когда мы с Алексом начали говорить о свадьбе, он не был готов. А потом мы поняли, что не склеишь отношения», — рассуждала она.

После расставания с Боней Алекс был замечен в компании разных девушек-моделей. Похоже, пока никому из прекрасных спутниц не удалось завоевать его сердце так, как в свое время получилось у Вики. Сегодня 40-летняя бизнесвумен утверждает, что не одинока. «У меня есть парень, почти муж. Уже познакомила его с близкими», — откровенничала экс-возлюбленная Смерфита.

Напомним, на счету у Виктории также любовная связь с французским миллиардером Пьером Андюраном. Этот роман длился около года, но закончился не на самой позитивной ноте. «Виктория больше не живет на моей вилле. Она пробыла там пару месяцев, а сейчас живет в квартире. Я действительно оплачивал аренду ее квартиры в течение года, чтобы она могла хоть где-то жить. По-видимому, она лишь делала вид, что сказочно богата. На самом деле, у нее не было денег, чтобы заплатить за аренду квартиры для себя и дочери», — рассказывал бизнесмен, который позже все же извинился за столь нелестные слова.

Фото: Getty Images



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Добавлено: 23 мар 2020 в 18:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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