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Новости » Экономика » Власти обсуждают перенос срока подачи деклараций по НДФЛ

Власти обсуждают перенос срока подачи деклараций по НДФЛ

Власти обсуждают перенос срока подачи деклараций по НДФЛ
Власти РФ обсуждали перенос срока подачи деклараций по НДФЛ в текущем году, окончательное решение будет принимать правительство после принятия базового закона, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Такие предложения звучали, но окончательные решения будут за правительством. Лично я не возражаю", - сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос о возможном переносе срока подачи налоговых деклараций по подоходному налогу за 2019 год в связи с распространением коронавируса.

"Такие полномочия у них появятся, когда наш законопроект будет принят", - уточнил замминистра.


коронавируса разрабатывает универсальный механизм предоставления налогоплательщикам отсрочек по налогам и платежам, который власти при необходимости смогут применять к различным компаниям и целым отраслям.

Срок подачи деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2019 год в России истекает 30 апреля.


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Добавлено: 23 мар 2020 в 17:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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