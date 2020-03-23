Власти российского города потратят 1,5 миллиона на надпись «9 Мая»

Фото: ООО «Фантазия»

Мэрия Новосибирска потратит 1,5 миллиона рублей из городского бюджета на монтаж светящейся надписи «9 Мая» ко Дню Победы. Об этом сообщает «Тайга.Инфо» со ссылкой на сайт госзакупок.

По информации издания, даже праздничный концерт на берегу Оби обойдется городу дешевле иллюминации — он будет стоить 1 миллион рублей. Надпись должна быть размером 6 на 7 метров. Предполагается, что она появится на здании администрации города 1 мая. Убрать ее хотят в течение трех дней после получения заявки от мэрии.

Ранее в Кропоткине Краснодарского края на празднике Масленицы местным жителям предложили угоститься выложенными в форме танков блинами, съесть Знамя Победы из икры и закусить фигурками фронтовиков. Фото композиции из еды, посвященной Великой Победе, опубликовали на сайте администрации города, но затем удалили.

В прошлом году накануне Дня Победы в Санкт-Петербурге мануфактура по резке металла запустила серию тематических мангалов в виде танка Т-34, немецкого «Тигра» и атомной подлодки. Одна такая установка весит 120 килограммов, стоимость — 92 тысячи рублей. Производитель предлагал также бюджетную версию за 30 тысяч рублей. По словам владельца мануфактуры Николая Бурова, подобные изделия в России делались и раньше, но стоили дороже.