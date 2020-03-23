Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти США работают с Перу и Гондурасом над вывозом американцев.

"Некоторых мы вывезли с помощью правительства Перу... Также мы работаем с гондурасским правительством", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Также он сообщил, что США освободили некую американку, с которой "ужасно обращались", и пообещал, что военные расскажут подробности, но сам не назвал никаких деталей относительно того, откуда и каким образом освободили женщину.

Ранее госдепартамент призвал граждан США вернуться в страну или быть готовыми находиться вне ее неопределенно долгое время.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались.