Во ФСИН появится подразделение по цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы

Министерство юстиции России предложило создать структурное подразделение Федеральной службы исполнения наказаний по обеспечению цифровой трансформации уголовно-исполнительной системы (УИС). Соответствующий проект указа президента опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом также предлагается ввести должность заместителя директора ФСИН, ответственного за цифровую трансформацию.

В пояснительной записке отмечается, что целями цифровой трансформации УИС являются анализ деятельности структурных подразделений ФСИН России; создание и обеспечение системы обратной связи с населением, бизнесом, экспертным сообществом; формирование и представление регулярной публичной отчетности; переход к сервисной модели владения собственной цифровой инфраструктурой и ее развитие, а также развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия учреждений и органов УИС с гражданами, организациями, институтами гражданского общества, органами государственной власти и местного самоуправления.

Одновременно проектом указа предлагается переименовать Управление инженерно-технического и информационного обеспечения, связи ‎и вооружения в Управление инженерно-технического обеспечения, связи ‎и вооружения.

Инциатива направлена на реализацию стратегии развития информационного общества и национальной программы «Цифровая экономика РФ». Обсуждение документа продлится до 6 апреля.