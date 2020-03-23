Водителей ждет новый штраф

В Москве ГИБДД испытает камеры, способные автоматически распознавать водителей, разговаривающих по телефону во время движения. Штрафы будут приходить собственникам авто по почте.

Как сообщает газета "Коммерсант", сейчас такие приборы рассматриваются к применению только в столице, причем в экспериментальном порядке. Производителю предстоит доказать эффективность алгоритмов выявления нарушения.

"Суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью Big Data научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, или, например, пристегнут ли он ремнем безопасности", – рассказал собеседник издания.

По мнению эксперта по системам фиксации нарушений Григория Шухмана, существующие методы документирования не позволяют достоверно выяснить, почему водитель поднес руку к голове. Необходимо сначала научиться достоверно устанавливать факт нарушения или его отсутствия, считает он.

Ruposters писал, что ранее в России придумали новый способ борьбы с водителями, которые игнорируют штрафы.