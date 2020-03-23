Волонтеры помогут пожилым в период эпидемии коронавируса

Мария Львова-БеловаФото: сайт «Единой России»

Сторонники партии «Единая Россия» запускают акцию «Добрососедство», направленную на помощь пожилым гражданам и многодетным семьям в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы генсовета партии по поддержке гражданского общества Мария Львова-Белова.

Она рассказала, что активисты региональных партнерских некоммерческих организаций организуют систему шефства над нуждающимися. Волонтеры разместят в подъездах объявления со своими контактами, чтобы любой мог обратиться непосредственно к ним, позвонив по телефону. При этом каждый волонтер сам определит для себя режим и объем работы — будет это подъезд или несколько домов.

В основном поддержка требуется пожилым людям, которые не очень активно пользуются интернетом, отметила Львова-Белова. Главная задача акции, по ее словам, максимально упростить способ связи с волонтерами.

«Нам также кажется очень важным, чтобы эту работу вели соседи, которые живут в одном доме. Так будет легче наладить контакт и преодолеть психологические препятствия, ведь обратиться с просьбой к соседу гораздо проще, чем к совершенно незнакомому человеку», — резюмировала Львова-Белова.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения в России возросло до 438. Более половины зараженных находятся в Москве, за сутки в столице зафиксировали 71 новый случай. Глава правительства поручил Минкомсвязи создать систему для отслеживания россиян, находящихся в контакте с зараженными коронавирусом.