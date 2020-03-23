Восьмой самолет ВКС с российскими вирусологами вылетел в Италию

Восьмой самолет Ил-76 ВКС России вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию со специалистами для борьбы с коронавирусом, сообщает Минобороны России.

"Восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома "Чкаловский" (Московская область) в Итальянскую республику", - говорится в сообщении.

Эти самолеты доставляют российских военных специалистов, техники и имущество на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, напомнили в ведомстве.

стопкоронавирус.рф.