За россиянами, находящимися в Марокко, отправили самолет

В ночь с 22 на 23 марта из Москвы в Касабланку отправился самолет авиакомпании Azur Air. Он заберет из Марокко более 500 россиян, сообщает Минтранс России.

Обратно в Москву «Боинг 777» вылетит сегодня в 11.00 по местному времени. В самолете 524 кресла, он должен вывезти более 500 человек. Сейчас Генеральное консульство России в Касабланке формирует финальный список пассажиров.

По данным издания South China Morning Post, в Марокко выявлено 115 случаев коронавируса, три человека скончались.

Как сообщало ИА Newstes , с сегодняшнего дня, 23 марта, Россия ограничивает авиасообщение со всеми государствами. Останется лишь несколько действующих рейсов — в столицы или крупные города. Кроме того, сохраняются чартеры для возвращения россиян из-за границы и вывоза иностранцев в их страны