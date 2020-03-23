Замначальника курганского МВД сколотил ОПГ и украл по меньшей мере 27 млн рублей

В Курганской области сотрудники полиции во главе с заместителем начальника УМВД по региону сколотили ОПГ (организованную преступную группировку) для хищения денег, сообщили в следственном управлении СК РФ по области.

Как установили следователи, хищения происходили с 2012 года по февраль 2020 года. Задержанный замначальника УМВД по Курганской области Андрей Шамин, еще будучи главой отдела МВД России по городу Шадринску, организовал и возглавил преступную группу. В нее вошли главный бухгалтер, специалисты этого же отдела, действующий начальник МО МВД России "Шадринский" Дмитрий Кокотеев, а также другие неустановленные лица. Их целью стало хищение средств из денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам.

Полицейские, выяснили в СК, систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере. Разницу в выплатах присваивали себе. В результате члены ОПГ похитили из бюджета не менее 27 млн рублей, средства распределялись "согласно ранее достигнутой договоренности и роли каждого в организованной преступной группе".

Задержанных силовиков обвинили в совершении коррупционного преступления, по статье "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере". Назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел, а к их руководителям - приняты меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения со службы.

Следствие ходатайствует о заключении Шамина и Кокотеева под стражу, принимаются меры к аресту имущества обвиняемых и их родственников.

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