Заразившаяся коронавирусом актриса из «Друзей» описала свои симптомы

Деби МейзарФото: @debimazar

Американская актриса Деби Мейзар, заразившаяся коронавирусом, описала свои симптомы. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка из «Друзей» пояснила, что о положительном тесте на COVID-19 узнала 22 марта. «Где-то месяц назад весь мой дом (муж и две дочери) начали чувствовать себя странно: повышенная температура, головная боль, боль в горле, звон в ушах и сухой кашель. Это быстро прошло, и я списала все на сезонную болезнь», — поделилась знаменитость.

По ее словам, 15 марта она проснулась с похожими симптомами, к которым добавились высокая температура и сильные боли в теле. Мейзар связалась со своим лечащим врачом, который заявил, что она не может провериться на вирус, так как она не контактировала с зараженными людьми и не посещала другие страны. Позднее актрисе удалось найти тест, который показал положительный результат.

«Я могу дышать и я планирую вылечиться здесь, в собственном доме. Моя семья на карантине уже 14 дней, но никаких симптомов у них нет. Думаю, что у нас уже у всех есть коронавирус? Кто знает. В любом случае оставайтесь дома! Защитите себя и своих близких», — отметила артистка.

55-летняя Деби Мейзар появлялась также в таких фильмах и сериалах, как «Соучастник», «Славные парни», «Бэтмен навсегда», «Касл» и «Элементарно».

Ранее стало известно, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн тоже заразился коронавирусом. Осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу бывший магнат находится на карантине.