5 самых опасных дней в апреле 2020 года

Пять самых опасных дней — это время, в которое не стоит рисковать, потому что ночные светила находятся в дисгармонии либо что-то иное отрицательно влияет на нашу энергетику. Зная эти дни, можно правильно спланировать дела.

Помимо опасных дней важно знать всё и о днях силы в апреле. Это поможет составить полную картину данного периода, а также спланировать дела на весь месяц. Помните, что не бывает плохих дней — бывают дни, в которые для достижения или сохранения счастья нужно сделать чуть большее усилие, чем обычно.

1 апреля — день внутреннего диссонанса

Растущая Луна в Раке породит массу проблем внутреннего характера. Стихия Воды в сочетании активной Луной заставляет людей переживать без повода. Также происходит всплеск эгоистичности, зацикленности на себе самих. Очень сложно становится противостоять различным соблазнам. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют совершать только необходимые покупки.

В любви у многих может появиться тяга к изменам и обидам. В такие дни очень сложно противостоять внутренним порокам, поэтому желательно не демонстрировать никому своих негативных сторон. Любая агрессия может привести к ссорам, последствия которых будут разрушительными.

8 апреля — день непредсказуемого развития событий

8 числа наступит Полнолуние, но это будет не обычная полная Луна в Весах. Само по себе такое положение не лучшим образом отражается на событиях и фактах, но ухудшит ситуацию то, что это будет суперлуние, то есть Луна будете в перигее — она приблизится к Земле почти на максимально возможное расстояние. Из-за этого она будет большего размера и станет ярче.

Считается, что в такие дни часто происходят вещи, которые от нас не зависят, при этом достаточно редко они являются позитивными. Самое главное — не поддаться 8 числа панике и не поменять расписание дел на день. Старайтесь оставаться спокойными в любой ситуации. Только так можно будет стабилизировать свое положение.

11 апреля — Луна ставит нас в жесткие рамки

Ее пребывание в Знаке Стрельца в фазу убывания означает, что в жизни большинства людей могут происходить различные неприятные события, которые будут приводить к тому, что придется менять планы в последний момент. Что-то нужно будет отложить, где-то — поторопиться.

Возможно, 11 числа придется пожертвовать отдыхом ради каких-то неотложных и срочных дел, которые не входили в планы. Это значит, что суббота может выдаться нервной, неприятной и наполненной негативной энергией, порожденной диссонансом звезд и Луны. Вечером стоит воспользоваться медитацией для хорошего сна, чтобы воскресенье не было таким же.

20 апреля — день лжи и ревности

Убывающая Луна в первый день пребывания в Овне может спровоцировать рост притворства, манипуляций, ревности. Большие проблемы ждут людей, которые в отношениях проявляют много самолюбия. В такие дни остаются в победителях лишь те, кто умеет делать что-то для других.

В делах и в работе астрологи рекомендуют 20 числа не перекладывать свою ответственность на других. Также не стоит критиковать людей без причины, так как это может спровоцировать конфликт. Эксперты рекомендуют быть откровенными и не добиваться своего ложью и притворством.

24 апреля — день конфликтов и ссор

Первый день растущей Луны пройдет в Знаке Тельца. Это спровоцирует рост числа конфликтных ситуаций на работе, на улице, в общественном транспорте и так далее. Стоит остерегаться пребывания в больших скоплениях людей.

Также в этот день астрологи советуют не отправляться в путешествия, менять обстановку и совершать покупки. Это связано с тем, что люди могут быть склонными к обману, к резкой смене мнений и настроения. Особо опасными будут импульсивные личности.