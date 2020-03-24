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Новости » Шоу-бизнес » 61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной
Мадонна опубликовала обнаженное видео из ванной и призвала поклонников ответственно относится к своему здоровью в период распространения коронавируса. Однако поклонники обратили внимание не на речь артистки, а на ее формы.

Мадонна, как и почти все жители США, решилась на добровольную самоизоляцию. Певица старается не покидать свой роскошный особняк без острой необходимости, а в свободное время рассуждает о причинах и последствиях эпидемии. Так, вчера звезда опубликовала ролик, на котором запечатлена полностью обнаженной — она принимает ванну и рассказывает о том, что коронавирус уровнял в правах всех: и богатых, и бедных, и знаменитых.

«В этом вся суть Covid-19. Неважно, насколько ты богатый, насколько ты знаменитый, насколько ты смешной, насколько умный, где живешь, сколько тебе лет, какие удивительные истории можешь рассказать. Это отличный уравнитель. Ужасно, что он сделал нас всех равными во многих отношениях, и замечательно, что он сделал нас всех равными во многих отношениях», — объяснила свою позицию звезда.

Вот только поклонники остались не в восторге от откровений певицы. По их мнению, Мадонне не следовало рассуждать на столь серьезные темы в обнаженном виде, в очередной раз привлекая внимание не к проблеме, а к собственной персоне. «Извините, моя королева, очень вас люблю, но мы не равны. Мы можем умереть от тех же болезней, но больше всего пострадают бедные. Не романтизируйте эту трагедию»; «Кажется, вам уже давно пора перестать обнажаться. Это выглядит странно и жалко»; «Вы живете в другом мире, а вот над обычными людьми действительно нависла смертельная опасность», — делились мнениями подписчики Мадонны.


Артистка всегда была известна любовью к эпатажу — Мадонна неоднократно появлялась полуобнаженной на сцене и на страницах глянца, а ее костюмы для выступлений всегда были на грани. После достижения пенсионного возраста певица не стала изменять себе, поэтому и в 61 год она продолжает периодически публиковать сексуальные снимки.

Сейчас Мадонна встречается с Ахламаликом Уильямсом, который младше нее на 35 лет. Недавно стало известно, что певица записала дуэт вместе с бойфрендом. Однако многие поклонники не верят в искренность чувств пары: по их мнению, юный любовник просто использует звезду для продвижения в карьере.

Из-за распространения коронавируса Мадонне пришлось отменить гастрольный тур по городам Европы. Сама же певица не расстраивается из-за проблем с работой, поскольку теперь все ее мысли заняты посильной помощью в борьбе с эпидемией. Напомним, что США находится на третьем месте в мире по количеству зараженных: сейчас около 35,5 тысяч американцев борются с симптомами болезни.

Фото: Getty Images, Instagram


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Добавлено: 24 мар 2020 в 02:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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