Агата Муцениеце: «Причины развода с Пашиной стороны, но не хочу, чтобы дети читали плохое про отца!»

Агата Муцениеце рассказала, что у нее были веские причины для расставания с мужем. При этом актриса все еще любит Павла Прилучного и не исключает, что в будущем они могут снова сойтись. Сейчас же звезда занимается подготовкой документов для развода.

В феврале этого года Павел Прилучный и Агата Муцениеце подтвердили, что разводятся. Слухи о напряженных отношениях в семье звезд ходили давно, но они старательно отрицали проблемы. Теперь же актриса решила подробно рассказать о причинах кризиса.

По словам Агаты, в какой-то момент они с Павлом перестали понимать друг друга. Отношения были напряженными, а постоянные скандалы негативно сказывались на детях. В итоге супруги решили расстаться до того, как возненавидят друг друга. Сейчас Прилучный и Муцениеце нормально общаются и вместе занимаются бракоразводным процессом.

Конечно, у влюбленных был период, когда они пытались спасти брак. Агата даже ходила к семейному психологу, но это не помогло.

«Паша не очень верит в психологов. Я же считаю, что если кому-то и идти к психологу, то это Паше. Чтобы он разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с той стороны, но я не буду про них упоминать. Я не хочу, чтобы мои дети читали что-то плохое про отца», — подчеркнула актриса.