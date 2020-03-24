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Новости » Россия » Аналитики рассказали о риске нехватки "Арбидола"

Аналитики рассказали о риске нехватки "Арбидола"

Аналитики рассказали о риске нехватки "Арбидола"
При ухудшении ситуации с эпидемией коронавируса в Италии могут начаться перебои с поставками субстанций для приготовления "Арбидола", сообщила газета "Коммерсант".

Как объясняют аналитики компании RNC Pharma, запасы для производства препаратов делаются исходя из сезонного спроса.


"Для противовирусных средств этот период должен был уже подходить к концу, но из-за ситуации с коронавирусом ажиотаж может продлиться еще неопределенное время", — пояснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

В прошлом году Россия купила у Италии почти на четверть меньше сырья, чем в 2018-м, но страна по-прежнему является одним из лидеров по поставкам действующих веществ отечественным производителям.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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