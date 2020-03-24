Банкам запретили штрафовать за просрочку платежей по кредитам во время карантина, — НБУ

Нацбанк разъяснил условия работы банковской системы в условиях карантина из-за коронавируса. Соответствующие письмо регулятора банкам опубликовано пресс-службой НБУ.1. Банки должны обеспечить бесперебойную работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров.2. Банкоматы должны быть поплнены наличными. При этом НБУ призывает украинцев пользоваться безналичным расчетом, чтобы снизить риск заразиться коронавирусом.3. Банки должны максимально перевести взаимодействие с клиентами в онлайн каналы.4. С целью снизить личные контакты сотрудников с клиентами, банки могут закрывать неключевые отделения, сокращать время работы отделений, устанавливать разное время для обслуживания пожилых людей и других клиентов и тому подобное. В то же время в спальный районах должны продолжать работу "опорные отделения". В них должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки, а работники должны быть обеспечены средствами личной защиты.5. Банки имеют право отказать в обслуживании клиента с симптомом коронавируса в отделении банка. С этой целью рекомендуется наладить температурный скрининг клиентов, которые заходят в отбеления.6. Банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени или любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Банки должны информировать об этом клиентов.7. Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам.Отметим, что в письме Нацбанка не говорится, в какой термин после завершения карантина клиенты должны погасить все свои долги по кредитам перед банками и будет ли в таком случае действовать какойто-то льготный режим.8. Нацбанк готовит рекомендации по режиму льготного обслуживания кредитов платежеспособных добросовестных заемщиков.9. На законодательном уровне запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени) за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина. Банки должны информировать об этом клиентов.10. НБУ к обращается к Кабмину и органам местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц на выплату зарплат, пенсий, соцвыплат и субсидий исключительно в безналичной форме на банковские счета.