Блогер «Сталингулаг»: «То, что меня назвали «половиной человека» – это нормально»

Теннисистка Екатерина Бычкова публично выразила недовольство политическим блогом колясочника Александра Горбунова, назвав его «половиной человека, пишущим мерзости». Александр ответил на критику весьма сдержанно.

Горбунов прикован к инвалидному креслу: у него с рождения диагностирована спинальная мышечная атрофия. Несмотря на недуг, блогер не потерял интереса к жизни. Так, Александр закончил обычную школу и рано стал работать, стараясь помочь семье. Обучаясь на юриста, продавал биодобавки через Интернет, играл на финансовой бирже. Обеспечив себя материально, переехал из родной Махачкалы в Москву, где начал развивать свое детище — известный миллионам «Сталингулаг».

К критике в свой адрес он уже давно привык, поэтому не намерен что-то предпринимать против спортсменки.

«То, что Бычкова назвала меня «половиной человека» — это нормально. Меня давно нельзя никак задеть словами. Как бы нескромно это ни звучало, но люди, которые увидели во мне пример того, что инвалидность — это не приговор, поверили, что у них тоже есть шанс, несмотря на тяжелые обстоятельства попытаться изменить свою, на первый взгляд, обреченную жизнь», — отметил 28-летний Горбунов.

Но блогер возмущен презрением здоровых людей по отношению к инвалидам. «Это ненормально — отбирать у людей, у которых и так ничего нет, эту призрачную надежду, что когда-то их будут считать равными. Ненормально лишать их мечты — не быть людьми второго сорта», — продолжил Горбунов.

Мимо неприятной истории не прошел писатель Александр Цыпкин, призвавший пресловутую Бычкову извиниться перед Горбуновым.

«У теннисистки Бычковой, догадавшейся в XXI веке публично назвать известного блогера, прикованного к инвалидному креслу из-за СМА «половиной человека», только один выход, чтобы попытаться избежать социального краха — лично извиниться и перевести значительные деньги, реально очень большие деньги на лечение такого заболевания. Как раз сейчас идут сборы нескольким детям. А в остальном... я давно не удивляюсь жесткости и бессердечности, а вот запредельной глупости — каждый раз», — подчеркнул он.

Фото: из личного архива