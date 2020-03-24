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Новости » Россия » Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ

Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ

Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕФото: Максим Блинов / РИА Новости

Более семи тысяч человек присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ, чтобы помогать пожилым и маломобильным гражданам в период пандемии коронавируса. Перед тем, как приступить к работе, волонтеры проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Также организаторы акции уже получили более тысячи заявок партнеров, готовых оказать помощь: предоставлять транспорт, продукты и психологическую и юридическую помощь. В их числе крупные коммерческие компании, представители малого и среднего бизнеса, общественные организации.

Кроме того, на сайте мывместе2020.рф размещено более 100 услуг с бесплатным или льготным доступом в период распространения коронавируса, в том числе онлайн-трансляции театральных постановок, балета, концертов, а также виртуальные туры по музеям, образовательные курсы и прочее.

К настоящему времени в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило более пяти тысяч обращений.

Мывместе2020.рф — агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 19:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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