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Часы ангела на апрель 2020 года

Часы ангела на апрель 2020 года

Молитвы ангелам помогают ощущать поддержку Свыше и получать своевременную помощь. В апреле помолиться своим хранителям можно будет в определенные часы, чтобы заручиться благословением и с успехом провести второй месяц весны.

Искренние молитвы помогают справляться с любыми трудностями, а также бороться с дурными привычками. С их помощью становится проще находить пути для развития, не поддаваться на провокации и обходить стороной агрессивно настроенных людей. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ежедневно молиться ангелам-хранителям в определенные часы, чтобы в жизни не было места бедам и неприятностям.


1 апреля: с 07:15 до 07:55 ангелу молятся, чтобы второй месяц весны начался удачно и невзгоды обошли стороной.

2 апреля: в четверг у ангела просят защиты. С 07:25 до 08:15 молятся, чтобы хранитель присмотрел за детьми и уберег их от бед.

3 апреля: обрести гармонию в семье и помириться с близкими поможет молитва ангелу. Попросите у своего покровителя помощи с 08:25 до 09:12.

4 апреля: в субботний день ангела просят защитить от злых людей и их дурных намерений. Молятся своему хранителю с 09:00 до 10:00.


5 апреля: в воскресенье ангела благодарят за поддержку и просят поддержать во время Великого поста, чтобы не поддаваться соблазнам и искушениям. Молитву возносят с 08:45 до 09:32.

6 апреля: в понедельник ангела просят защитить от неприятностей в дороге. Молитву возносят с 07:12 до 07:42.

7 апреля: в праздник Благовещения у ангела с 06:45 до 07:22 просят благословения на новые начинания.

8 апреля: молитву ангелу возносят с 10:13 до 10:55, чтобы уберечь себя и близких от сглаза и порчи.

9 апреля: в этот день у ангела с 09:36 до 10:23 просят помощи в повседневных делах.

10 апреля: с 13:14 до 13:52 у ангела просят помочь в исполнении заветного желания.


11 апреля: справиться с неприятностями и обойти стороной ловушки, расставленные судьбой, поможет поддержка ангела. Его просят о защите с 08:27 до 09:11.

12 апреля: в этот день у хранителя просят защиты от болезней. Молитву возносят с 09:14 до 09:58.

13 апреля: с 09:21 до 10:16 у ангела просят избавления от головной боли.

14 апреля: с 13:16 до 13:48 у ангела просят помощи перед приобретением дорогостоящих товаров, чтобы не остаться обманутыми.

15 апреля: избежать оттока финансов поможет молитва, обращенная к хранителю с 11:13 до 11:45.

16 апреля: в этот день ангелу молятся с 10:25 до 10:55, чтобы не оступиться и не попасть в тупик.

17 апреля: справится с дурными привычками поможет помощь ангела. Его призывают искренней молитвой с 08:55 до 09:36.

18 апреля: ангелу молятся с 11:15 до 11:55, чтобы избавиться от грустных мыслей и депрессивного настроения.

19 апреля: в великий праздник Пасхи ангела благодарят за поддержку. Молитвенное обращение к хранителю с 08:25 до 08:52 сопровождают просьбой о покровительстве.


20 апреля: в этот день ангела с 12:35 до 13:15 просят даровать встречу со второй половинкой и обрести взаимопонимание в семье.

21 апреля: во вторник ангелу молятся с 08:42 до 09:33, чтобы заручиться его поддержкой и выполнить запланированные дела в срок и без ошибок.

22 апреля: продать вещь по хорошей цене и не стать жертвой мошенников поможет молитва, обращенная к ангелу-хранителю с 11:14 до 12:05.

23 апреля: сохранить надолго красоту и молодость помогут молитвы, обращенные к ангелу с 06:52 до 07:38.

24 апреля: справиться с дурными сновидениями и кошмарами, которые преследуют длительное время, поможет поддержка личного хранителя. Обратиться с молитвой к нему стоит с 16:45 до 17:22.

25 апреля: защитить себя и будущего ребенка во время беременности поможет молитва, обращенная к ангелу с 07:55 до 08:32.

26 апреля: с 18:32 до 19:12 у ангела просят защитить семью от измен и наведенной порчи.

27 апреля: в этот день с ангелом общаются с 11:42 до 12:35, рассказывая ему о своих победах и благодарят за поддержку.

28 апреля: заручиться поддержкой ангела на весь день поможет искренняя молитва, обращенная к хранителю с 06:12 до 07:15.


29 апреля: найти в себе силы преодолеть невзгоды и не держать зла на окружение поможет искренняя молитва, обращенная к хранителю с 10:15 до 11:05.

30 апреля: обрести уверенность и стать независимыми от манипуляторов поможет ангел-хранитель. К нему обращаются за помощью с 07:43 до 08:35.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 09:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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