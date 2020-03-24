China Railway частично возобновит железнодорожное сообщение с Уханем

Компания China Railway 28 марта частично восстановит железнодорожное сообщение с городом Ухань, который стал очагом эпидемии коронавируса, говорится в сообщении перевозчика.

Ранее власти административного центра провинции Хубэй – Уханя сообщили, что с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом, который был закрыт на карантин с конца января. Комитет по здравоохранению провинции Хубэй в свою очередь указывал, что с полуночи 25 марта будут отменены ограничения на поездки в и из провинции, исключение пока составит лишь сам город Ухань.