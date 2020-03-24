Что пишут в Телеграме: 23 марта

Ruposters собрал посты популярных Telegram-каналов о примечательных событиях 23 марта.

Канал "Коронавирус. Оперштаб Москвы" опубликовал обращение столичного мэра Сергея Собянина к россиянам в возрасте. Градоначальник призвал пожилых людей, наиболее подверженных риску заражения, без особой надобности не выходить из дома в период 26 марта - 14 апреля, а лучше перебраться на дачу за город. Домашний карантин будет поощрен: москвичи старше 65 получат от города 2000 рублей перед началом изоляции, а при условии добросовестного соблюдения — 2000 после окончания. Собянин попросил сотовых операторов не отключать связь пожилым людям при нулевом и отрицательном балансе, а молодых москвичей — помогать старшему поколению.

Канал "Железный занавес" пишет об ультиматуме, который поставил Эммануэль Макрон британскому премьеру Борису Джонсону. Французский лидер пригрозил закрыть въезд во Францию с территории Британии, в том числе через тоннель под Ла-Маншем, таким образом заставив Лондон принимать активные меры по борьбе с коронавирусом. Шантаж сработал.

На падение котировок автоконцернов обратил внимание канал "Рука рынка". Снижение спроса, вызванное пандемией коронавируса, не обошло стороной самых серьезных игроков рынка, таких как Daimler, BMW и Volkswagen.

Канал "Что происходит?!" отметил креативность логотипа, который использует московский оперштаб по борьбе с коронавирусом. Герб столицы интерпретировали на злобу дня.

Карантин многие любители фильмов для взрослых решили провести с пользой, благодаря чему трафик самого популярного в мире порноресурса Pornhub подскочил больше чем на 10%. Канал "Новости. Как есть" показал динамику роста посещений сайта за последний месяц.