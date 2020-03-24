Что пишут в Телеграме: 24 марта

Ruposters подготовил обзор важных событий, о которых писали популярные Telegram-каналы 24 марта.

Канал "Рука рынка" отмечает позитивные изменения на фондовом рынке. "Зазеленели" котировки американских компаний, совокупный индекс, отражающий стоимость 500 крупнейших из них, — S&P500 — вырос на 6,25%. Не отстает и российский РТС, он прибавил более 10%.

Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда свозят пациентов с коронавирусом в столичном регионе. Президент положительно оценил работу специалистов медучреждения и уровень оснащения клиники. Канал "Номенклатура" выложил видео, на котором главе государства помогают облачиться в защитную экипировку.

Хорошие новости о коронавирусе преподнесла сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует канал "Без комментариев".

Сегодняшние исследования говорят о том, что да, иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом.



Канал "Минправды" опровергает появившиеся в сети слухи о том, что президент из-за угрозы подхватить коронавирус перебрался в резиденцию на Валдае. Тиражирует их в том числе блогер Алексей Навальный. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства продолжает работать в подмосковной резиденции в Ново-Огарево и проводить закрытые встречи с министрами.

В Нидерландах производители цветов вынуждены уничтожать свою продукцию, столкнувшись с резким сокращением продаж, пишет журналистка Ольга Скабеева. Местные предприятия высадили тысячи тюльпанов, роз и хризантем ко дню матери, но магазины закрылись на карантин, продать цветы оказалось невозможно.

Ксения Собчак в своем канале выложила пояснение Банка России по утреннему пресс-релизу, в котором регулятор попросил банки ограничить выдачу наличных банкоматами с режимом приема купюр. Пресс-служба ЦБ уточнила, что рекомендация касается только режима рециркуляции таких аппаратов, который следует временно отключить, чтобы внесенные одним клиентом банкноты с коронавирусом не были случайно выданы другому клиенту и не заразили его.