COVID-19 остановил польский «Северный поток»

Из-за эпидемии коронавируса польская госкомпания Gaz-System отложила проведение общественных слушаний по строительству интерконнектора Польша — Литва на территории страны. Он должен стать частью польского «Северного потока».

Общественные слушания, посвященные строительству газопровода из Польши в Литву, отложили в трех воеводствах. Об этом сообщает польское деловое издание Biznesalert со ссылкой на оператора газотранспортной системы Польши. Встречи с жителями регионов, через которые пройдет интерконнектор, переносят из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Госкомпания Gaz-System выполнила рекомендации правительства по отмене общественных встреч и мероприятий.

Иллюстрация: en.gaz-system.pl.

Как отмечает Biznesalert, в марте польский оператор собирался согласовать строительство газопровода с жителями Мазовецкого, Подляского и Варминьско-Мазурского воеводств. Общественные слушания предшествуют самому строительству и могут при нежелании жителей серьезно усложнить жизнь проекту.

Интерконнектор Польша — Литва (GPIL) протяженностью 508 километров позволит подавать в страны Балтики 2,4 млрд кубометров в год, в обратном направлении — 1,9 млрд. С учетом предстоящего строительства «Балтийского газопровода» из Норвегии через Данию в Польшу и уже построенного интерконнектора между Эстонией и Финляндией, газопровод Польша — Литва станет частью польского варианта «Северного потока». По нему планируют подавать в страны Балтики и Финляндии газ из Норвегии и регазифицированный СПГ. Таким образом поляки собираются вытеснять из региона российский газ.

Иллюстрация: ec.europa.eu.

Ввод в эксплуатацию интерконнектора запланирован на конец 2021 года. Пока строительные работы начались только на литовском участке протяженностью 165 километров. Как сообщал оператор литовской ГТС Amber Grid, две трети участка планируют построить в этом году и с начала года компания уже выплатила собственникам земель, через которые пройдет газопровод, 1,3 млн евро компенсации.

Литовская компания также отменила все запланированные встречи и мероприятия — по меньшей мере, до 30 марта. Однако есть ли среди них связанные со строительством газопровода из Польши, неизвестно.

Напомним, что 20 марта в Польше ввели режим эпидемии из-за распространения коронавируса. Штраф за нарушение карантина увеличили с 1100 евро до 6600 евро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передавало «Польское радио».