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Дарья Коновалова о романе с Борисом Березовским, разводе и неудавшейся беременности

Дарья Коновалова о романе с Борисом Березовским, разводе и неудавшейся беременности

32-летняя Дарья Коновалова, которую называют последней девушкой бизнесмена Бориса Березовского (его нашли мертвым у себя дома в Аскоте 23 марта 2013 года) дала большое интервью журналу Tatler. В нем модель рассказала о знакомстве и расставании с олигархом, предложении руки и сердца, разводе и неудавшейся беременности.


О романе с Борисом Березовским

Дарья и Борис встречались полтора года, однако на светские мероприятия пара вместе не ходила. Олигарх дважды делал ей предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. Об этом модель рассказывала еще в книге Петра Авена "Время Березовского". Там отношениям миллиардера и модели была посвящена глава "Дарья К. (род. 1988), модель".


Борис Березовский

Когда Дарья давала Петру интервью, у них не было четких договоренностей, будет ли она подписывать свою фамилию или нет. У девушки тогда был сложный период: она как раз рассталась с отцом своей старшей дочери Софи Кириллом Шейхаметовым. Все чаще начала вспоминать Бориса и решила подписаться просто "Даша К.". Однако в интервью Коновалова назвала автору будущей книги свой титул: "Краса России" 2010 года, так многие поняли, про кого именно идет речь.


О знакомстве с олигархом

Коновалова рассказывает, что познакомилась с Борисом через сваху, которая нашла ее через Facebook. Девушка тогда работала моделью в Европе.


Она предложила встретиться и рассказала: "Тебя ждет серьезный человек. Бонусы в жизни может дать". Этим человеком оказался не Борис Березовский, а президент Белоруссии Александр Лукашенко. Они тесно общались с Борей. Мы с ним разговорились. Про Россию, политику, Путина. Нам было интересно. Он был очень обаятельным, хоть и взрослым,

— вспоминала Дарья.

Хейтеры не раз обвиняли девушку в том, что она работала в эскорте. Однако сама Коновалова опровергает все домыслы.


Эскорт, как мне кажется, — это сопровождение кого-то. С оказанием сексуальных услуг или без них. Но такие вещи заранее обговариваются, и человек знает, на что идет. Оплачиваются дни, недели, часы, не знаю что. Ничего такого в моем случае не было,

— объяснила она.

Предложение руки и сердца

Борис предлагал девушке выйти за него замуж два раза. Первое предложение было неофициальным, а потом, спустя ровно год отношений, на Карибах случилась официальная помолвка (тогда олигарх подарил модели кольцо Graff).


На тот момент Борис Абрамович был в процессе дорогого и вялотекущего развода со своей официальной женой Галиной. Более того, при этом он жил с возлюбленной Еленой, матерью двоих его младших детей.

Я была красивой 21-летней девочкой. Конечно, мне было интереснее общаться с сильными мира сего, чем залипать с малолетками, которые тебя используют, а по факту ничего не выйдет. Столько разбитых сердец было вокруг. А тут можно увидеть мир... Но главное, умные мужчины могут многое вложить в твою голову,

— рассказала Дарья.

Неудавшаяся беременность

Дарья призналась, что у нее мог бы быть ребенок от Березовского. Однако случился выкидыш, а потом и внематочная беременность.


Брюс Уиллис, Эмма Хеминг, Борис Березовский, Дарья Коновалова с подругой Екатериной Галайшей

Разрыв отношений

Спустя четыре месяца после помолвки на Карибах олигарх выбросил то самое кольцо с огромным бриллиантом прямиком в океан. Березовский просил девушку вернуться и даже обещал кольцо в два раза больше, звал к себе в Лондон, но Даша стояла на своем — между ними все кончено.

Я столько пережила, прошла через эти беременности, они сильно на меня надавили. Хватит,

— уверяла его модель.

Он не закатывал истерик из-за сексуальных фотографий. Характер у него был такой. Не думаю, что дело в возрасте. Многие мужики и в 50 лет строят своих женщин. Но во мне что-то надломилось. У нас даже близость прекратилась на какое-то время. Наверное, я подсознательно боялась иметь от него детей, а он очень хотел,

— вспомнила последняя избранница бизнесмена.


Дарья Коновалова и Кирилл Шейхаметов

Роман с сыном основателя "Якитории" Кириллом Шейхаметовым

В январе 2011-го роман Березовского и Коноваловой завершился. В том же году девушка познакомилась с молодым бизнесменом Кириллом Шейхаметовым. Спустя три года у пары родилась дочь Софи. Однако вскоре после появления ребенка отношения Дарьи и Кирилла испортились, и они расстались. Прожили три года врозь, а потом неожиданно родилась дочь Аня. Сейчас они снова вместе.


По поводу того, что Даша не расписана со своим избранником, она не переживает. Модель объясняет это некоторыми обстоятельствами и уверяет, что как только они их уладят, то сыграют громкую свадьбу.









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Добавлено: 24 мар 2020 в 04:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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