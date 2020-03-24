Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Руслан БальбекФото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян. Произведение парламентарий опубликовал на своей странице в =AZVVlI4b7jImWbeGBMW7SB6_BAub5hshwNnMVgQLdZS5chiRixYXzuZQET0PlZzGlS334LJMw6qFuAhfcbBWVtGxw8ennygGaZNbVMw_CBu-CyMB55CmvciCldhzZb3_IzE&__tn__=%2CO%2CP-R]Facebook.

Бальбек отмечает, что его взгляды по вопросу статуса полуострова отличаются.

«Крым наш!/ И, право, этот фактор/ Уже шесть лет влияет на весь мир./ Есть время "до" и есть постфактум/ — Не украинский уже Крым», — пишет он.

В стихотворной форме депутат признает, что крымские бизнесмены испытывают сложности из-за санкций западных стран. Однако, по его мнению, «лучше так, чем как в Одессе и Донбассе».

Ранее во вторник Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал раболепие россиян, считающих, что на вопрос «чей Крым?» есть только ответ «наш», даже если это больше никто не признает.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Киев считает эту территорию аннексированной. Москва заявляет о соблюдении норм международного права.