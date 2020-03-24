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Детки в клетке: сестры Манасир, Тоня Худякова и другие представители золотой молодежи на карантине

Детки в клетке: сестры Манасир, Тоня Худякова и другие представители золотой молодежи на карантине

Коронавирус и вынужденная самоизоляция внесли коррективы и в жизнь детей российских олигархов. NEWSTES.RU рассказывает, как представители золотой молодежи переживают этот непростой период.

Ирине Чигиринской — дочери миллиардера Александра Чигиринского — пришлось прервать свой отдых во Франции. Девушка опровергла слухи, что заразилась коронавирусом, и опубликовала пост, в котором рассказала, что находится на двухнедельном карантине.


Ирина Чигиринская

Сейчас ни у кого из нас нет симптомов, это меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности ни свое, ни чужое здоровье! Сегодня ночью когда мы прилетели, нас в срочном порядке обязали сдать экспресс тесты, а пока мы просто ждем результатов! Вся наша семья самоизолируется, пока ситуация с вирусом не успокоится! То же самое я советую делать абсолютно всем! Устройте себе небольшие каникулы дома! Мы будем держать Вас в курсе происходящего! Прошу всех не принимать поспешных решений о моей якобы "болезни" и меньше читать "светские" СМИ! Будем надеятся, что всем нам удастся миновать эту болезнь! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— написала Ирина в инстаграме.

Ее сестра Мария поблагодарила всех тех, кто поддержал ее, и отметила, что в это непростое для мира время близкие не дают ей чувствовать себя одиноко.


Мария Чигиринская

С радостью сообщаю, что мой тест на коронавирус оказался отрицательным! Я абсолютно здорова! Однако карантин на этом не заканчивается и я намерена продолжать самоизоляцию. Я вовсе не боялась заболеть и не вижу в этом ничего позорного! Но реакция людей на новость об угрозе болезни — не может не удивлять! Агрессия, ненависть и паника окутали многих! И заболевших буквально "закидывают камнями" и "клеймят прокаженными"! Люди, остановитесь! Самое худшее — это потерять человечность! Заболеть человеку или нет решает не он сам! Но в ваших силах изменить отношение к происходящему! Для меня такое поведение — страшнее коронавируса! Задумайтесь!

— призвала она.


Диана и Элен Манасир

Элен Манасир — старшей дочери бизнесмена Зияда Манасира — тоже пришлось успокаивать фолловеров, объясняя, что она не заражена коронавирусом. Девушка заверила, что она и ее семья чувствуют себя прекрасно и никаких симптомов и подозрений на вирус у них, к счастью, нет.


Все, кто распространяет fake news, с вами мы будем решать вопрос в рамках закона РФ. Я сама журналист, и мне очень стыдно за своих коллег. Порталы молчат о действительно важных вещах, при этом выдумывают новости исходя из своего воспаленного воображения. Желаю всем иметь побольше чувства собственного достоинства, сохранять здравый смысл и не опускаться на низкие вибрации страха,

— обратилась она к пользователям сети.

Диана Манасир, которая вместе с супругом живет в Лондоне, пожаловалась, что ее университет закрыли на карантин до конца учебного года, как и многие другие учебные заведения в Англии.


Диана Манасир

Я надеялась до последнего, что это просто информационная шумиха, но похоже, что это надолго..Поэтому ищем плюсы в ограниченной свободе передвижения: повод проводить больше времени с семьей (многих уже перевели на дистанционную работу и обучение), повод, наконец, навести порядок дома, избавиться от ненужных вещей, повод заняться тем, на что вечно не хватает времени, повод попрактиковаться в кулинарии, (вчера внезапно обнаружила, что ригатони я готовлю вкуснее, чем в ресторанах), повод замедлиться, тем, кто еще не научился этого делать, повод пересмотреть свои привычки и бессмысленность гиперпотребления,

— написала она в микроблоге.

Дочь министра энергетики РФ Александра Новака, Алина Новак, нашла свои плюсы в пандемии. Она радуется, что в Венеции стала прозрачной вода в каналах, а в другом популярном среди туристов месте появились редкие красивые птицы.


Алина Новак

Может, планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой, она встряхивает себя землетрясениями как собака, которая устала или вышла из воды,

— пофилософствовала модель, опубликовав цитату Марии Степаненко.

Автогонщик Никита Мазепин сообщил фанатам, что чувствует себя прекрасно, никаких симптомов у него нет и он проводит плановые тренировки.


Принимаю все меры предосторожности, которые рекомендуют врачи. Не подвергаю угрозам здоровье друзей и знакомых. Внимательно слежу за своим самочувствием. Я не был в Москве с четверга. Но знаю, что отец сдал тест на коронавирус, несмотря на отсутствие симптомов. Считаю, он поступил правильно и ответственно, поскольку отвечает за благополучие огромного коллектива. Берите пример!

— написал он под фото, на котором тренируется дома.

Кристина Озимкова, дочь Романа Озимкова, крупного инвестора, ведущего несколько строительных проектов, тоже предпочитает не выходить из дома. Студентка МГУ призналась, что была рада отметить день рождения в изоляции — с семьей и самыми близкими.


Кристина Озимкова

А вот внучка президента ЦСКА Евгения Гинер Александра не рада вынужденному заточению. Она посетовала, что должна была улетать в Лондон, а в итоге из-за коронавируса сидит в Москве.


Александра Гинер

Коронавирус нарушил и планы Тони Худяковой — дочери звездного клипмейкера Павла Худякова. Из-за пандемии отметили чемпионат по танцам в штате Юта, к которому они с партнером готовились весь год.


Тоня Худякова


Тоня Худякова с партнером по танцам

Я не могу описать, какое это разочарование. Просто невероятно. Мы так готовились... Столько нервов, слез, усилий...Так этот вирус коснулся непосредственно меня... Сначала я рыдала и злилась, а потом поняла, что здоровье важнее титулов. Нельзя так зацикливаться. Надо смотреть на все как-то со стороны. Из-за того, что мы не вылезаем из студии по 8 часов, иногда кажется, что ничего другого нет. Только цель и путь к ней. Несмотря ни на что,

— написала спортсменка.



Дарья Дронова

О том, чем заняться на карантине и какие фильмы посмотреть (раз времени теперь для этого достаточно), мы рассказывали в предыдущих материалах.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 01:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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