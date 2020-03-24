Дэниел Крэйг рассказал, кого хотел сыграть в молодости

Английский актер Дэниел Крэйг, получивший известность после роли шпиона Джеймса Бонда в одноименной франшизе, рассказал, кого хотел сыграть в молодости, сообщает MovieWeb.

"Мне часто говорят: "Вы, наверное, мечтали сыграть Джеймса Бонда, в юности?". На это я отвечаю "нет". Никогда об этом не думал. Я хотел сыграть других персонажей: Супермена, Человека-паука, Человека-невидимку или старомодного ковбоя, — прокомментировал Крэйг. — Картин об агенте 007 так много, что все это выглядит иронично".

Тем не менее, актер считает, что "сорвал джекпот", сыграв чуть ли не самого известного персонажа в кинематографе.

перенесли с апреля на ноябрь 2020 года.