Дни силы в апреле 2020 года

Дни силы — это самые благоприятные дни месяца, в которые звезды, планеты и Луна находятся в гармонии друг с другом. Также в эти дни могут происходить и другие важные события, влияющие благотворно на нашу удачу и настроение.

Постарайтесь исцелить себя от негатива. В этом вам поможет специальная мантра. Также полезно вести здоровый образ жизни и окружать себя позитивными людьми. В дни силы, о которых пойдет речь, важно оставаться самими собой и помнить о своих самых главных жизненных целях, направляя энергию в правильное русло.

3, 4 апреля — дни мощного прилива сил

Рост Луны во Льве даст нам много энергии, которую можно потратить так, как вы посчитаете нужным. Самое главное — не торопиться. Это будет конец недели, в который хочется расслабиться, насладиться приятным общением и побаловать себя. Луна поможет вам это сделать.

Мощный прилив сил стоит использовать для общения, активного отдыха, спорта, а также для решения рабочих вопросов и выполнения домашних дел. Крайне позитивным в эти два дня будет шопинг.

9 апреля — день обострения интуиции

Убывающая Луна в Скорпионе всегда создает отличные условия для работы и любви, особенно в первый день пребывания в этом Знаке Зодиака. Самое главное 9 числа не откладывать важные решения на потом. В такие дни на все сто процентов работает закон притяжения. Чем больше вы думаете о позитивном, тем больше хорошего происходит в вашей жизни.

Астрологи советуют почаще прислушиваться к внутреннему голосу в этот день, потому что он станет нашим проводником в мир успеха, счастья и стабильности. Скорпион и убывающая Луна обострят шестое чувство.

14 апреля — благоприятное время для духовных поисков

В этот день можно посещать церковь, читать молитвы, заниматься медитациями, ставить перед собой новые цели в жизни. Убывающая Луна в Козероге будет находиться в крайне благоприятном положении для тех людей, которые склонны к самоанализу. Очень повезет тем, кто не боится отзываться от чего-то или привносить нечто новое в свою жизнь.

14 числа можно начинать отказ от вредных привычек, просить прощение у тех, кого мы обидели в прошлом. В такие периоды разрешается большая часть конфликтов, так что не бойтесь заглаживать свою вину перед близкими, друзьями, коллегами.

22-23 апреля — дни творческого расцвета

На эти два дня выпадает пик звездопада Лириды. Это видимый лишь в нашем северном полушарии метеоритный поток, который известен людям с древности. Наблюдения показывают, что в такие периоды происходит очень сильный эмоциональный подъем у большинства людей. Преодолевать препятствия становится проще, настроение лучше.

Все это хорошо влияет на творческую составляющую работы и любого дела. Принимать неординарные решения становится проще. Это будут два дня, в которые представителям креативных профессий повезет больше, чем остальным. 23 число — Новолуние в Тельце, поэтому можно будет начинать новые дела без опасений и сомнений.

26 апреля — день позитивных преображений

Уран будет находиться в соединении с Солнцем. Такой аспект крайне положителен для всех, кто жаждет позитивных и наискорейших изменений во всех сферах жизни. Уран — планета, которая разительно отличается от всех остальных в плане энергетики. В такие дни, как 26 апреля, должны происходить долгожданные изменения, причем под влиянием Солнца, которое окрасит вашу жизнь нужными эмоциями.

В этот день силы эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заниматься любимыми и важными для вас делами, а также стремиться к самореализации. Астрологи считают, что в этот день можно повстречать важные изменения на своем пути. Они отразятся позитивно на всех жизненных сферах.