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Новости » Политика » Джабаров: Евросоюз оказался не готов к эпидемии коронавируса

Джабаров: Евросоюз оказался не готов к эпидемии коронавируса

Джабаров: Евросоюз оказался не готов к эпидемии коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Вспышка коронавируса в европейских странах показала, что Евросоюз оказался не готов к эпидемии, рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что Евросоюз оказался не готов к ситуации. Слишком много мы слышали громких слов о мощи Европейского союза, о единстве интересов», — сказал сенатор, напомнив, что Россию неоднократно обвиняли в попытке «разрушить» интеграционное объединение.

Между тем Москва всегда выступала за сотрудничество с европейскими странами, и не по нашей вине взаимодействие было приостановлено, подчеркнул законодатель. «Что мы видим сейчас? Брюссель молчит, в Европе бушует эпидемия. Тяжёлая ситуация сложилась в Италии, Испании. Италия, передовая европейская страна, обратилась за помощью к России, уже 14 наших бортов доставили помощь», — напомнил Джабаров. Эта ситуация ещё раз доказывает, что Россия остаётся страной, к которой всегда обращаются в тяжёлую минуту, считает парламентарий.

«Мы в своё время спасли Европу от коричневой чумы. И сегодня мы не ставим никаких условий, не вспоминаем санкции», — заявил сенатор, добавив, что европейцы продлили секторальные ограничения в начале марта.

По мнению Владимира Джабарова, после вспышки в Евросоюзе произойдёт переоценка ценностей и мир увидит другую Европу, «где человеческая жизнь будет главной ценностью».

С начала эпидемии в Италии инфицированы почти 64 тысяч человек, из которых чуть более 6 тысяч умерли и почти 7,5 тысячи излечились.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 14:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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