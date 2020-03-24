ЕР приступила к формированию программы, с которой пойдет на выборы

"Единая Россия" уже приступила к формированию программы, с которой пойдет на выборы в Госдуму 2021 году, важно, чтобы большинство людей могли высказать предложения, заявил председатель правящей в РФ партии Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей реготделений ЕР.

"Партия уже начала формировать нашу "народную" программу, с которой примет участие в федеральной кампании. Каждый из присутствующих как высшее должностное лицо будет в своем регионе отвечать за ее исполнение. От этого напрямую будут зависеть результаты партии на всех уровнях. Важно, чтобы в эту программу... как можно большее количество людей могли внести свои предложения, свои идеи туда представить", - сказал Медведев.

Он отметил, что узнавать мнение потенциальных избирателей партия будет, в том числе, посредством опросов и соцсетей; есть у ЕР и такой инструмент как "народное бюджетирование".

"Его принципы внедрены и применяются в целом ряде регионов. Благодаря этому у жителей появилась возможность самим, минуя чиновников, решать, на что тратить бюджетные деньги в первую очередь. Я просил бы коллег-губернаторов, которые здесь присутствуют, этот механизм тоже активно использовать в своих регионах, потому что он достаточно точный", - обратился Медведев к участникам встречи.