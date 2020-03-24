Еще одна россиянка умерла в больнице для зараженных коронавирусом

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В московском районе Коммунарка умерла 69-летняя пациентка медицинского центра с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, накануне женщина была госпитализирована в реанимацию. Уточняется, что ее дочь недавно вернулась из Португалии.

19 марта стало известно о смерти первой пациентки с коронавирусом. Позже врачи, ссылаясь на результаты вскрытия, уточнили, что причиной смерти 79-летней Валентины Зубаревой стал оторвавшийся тромб. Известно, что у пациентки был ряд тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, цереброваскулярная болезнь.

12 марта сообщалось, что в в Коммунарке скончался 75-летний Александр Ситников. Заместитель главного врача медицинской части медцентра Игорь Тюрин отметил, что причиной смерти пациента стала не коронавирусная инфекция. Анализы умершего пожилого мужчины были направлены в новосибирский центр вирусологии «Вектор». Они показали отрицательный результат. Причиной смерти мужчины стало обострение хронических заболеваний на фоне пневмонии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей города старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим в связи с эпидемией коронавируса. Это связано с тем, что пожилые люди находятся в группе риска.