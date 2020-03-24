Евросоюз впервые в истории приостановил действие Пакта стабильности и роста

Совет Евросоюза по экономике и финансам принял предложение Еврокомиссии впервые приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста, сообщается в заявлении совета.Решение принято для поддержки экономики на фоне пандемии Covid-19, которая «привела к крупнейшему экономическому шоку» и наносит серьезный экономический ущерб Евросоюзу.Пакт устанавливал ограничения для стран Евросоюза — например, уровень бюджетного дефицита не мог превышать 3% ВВП, а госдолг — 60% ВВП.Теперь же правительства стран смогут без ограничений набирать кредиты, повышая дефицит бюджетов, чтобы помогать бизнесу в условиях кризиса.Ранее Еврокомиссия решила перераспределить из других программ Евросоюза €37 миллиардов на поддержку здравоохранения и малых предприятий в ЕС.Кроме того, Европейский центробанк объявил о запуске программы выкупа ценных бумаг европейских компаний на сумму €750 миллиардов для поддержки финансовой стабильности. По данным регулятора, это поможет избежать цепных банкротств в условиях всеобщего карантина и радикального замедления европейской экономики.Еврокомиссия прогнозирует спад в европейской экономике в 2020 году на уровне 1%, однако, по информации источников, есть и пессимистичный сценарий, который предусматривает спад 2,5% ВВП и мощный всплеск безработицы.Приостановка действия пакта означает отказ от политики бюджетной дисциплины. Это может привести к повторению сценария 2008−2009 годов, когда европейские правительства потратили несколько триллионов евро на спасение своих банков от банкротств во время мирового финансового кризиса.В результате в начале 2010 года это привело к неконтролируемому росту закредитованности и дефицитов бюджетов стран сообщества. Тогда на грани дефолта оказались Греция, Кипр, Ирландия, Португалия, Испания и Италия.