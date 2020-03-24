ФАС проанализирует динамику цен на связь из-за перехода на "удаленку"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на мобильную связь в связи с "удаленкой" из-за коронавируса, говорится в сообщении кабмина.

Поручение дано по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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