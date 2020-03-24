Фигуранта дела «Зимней вишни» поместили на карантин в Калининграде

Собственник торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, объявленный в международный розыск в 2018 году, задержан в Польше и сегодня, 24 марта, экстрадирован в Россию.

Как заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, после передачи Вишневского сотрудникам УФСИН по Калининградской области обвиняемый был помещен на 14-дневный карантин в СИЗО Калининграда. Также карантин из-за угрозы коронавирусной инфекции пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке.

По данным следствия, в 2013—2014 годах гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вишневский (в прошлом футболист) дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой, что позволило предпринимателю осуществить реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 60 человек, Вишневский скрылся за границу, продолжая строительный бизнес в Испании. По данным Петренко, в настоящее время недвижимость Вячеслава Вишневского и его матери, как в России, так и в Испании арестована.