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Новости » Шоу-бизнес » Флирт с Пугачевой, измены двум женам и внебрачный сын – личная жизнь Буйнова

Флирт с Пугачевой, измены двум женам и внебрачный сын – личная жизнь Буйнова

Флирт с Пугачевой, измены двум женам и внебрачный сын – личная жизнь Буйнова
Два первых брака не принесли артисту счастья. Александр Буйнов признавал, что поступал аморально, изменяя избранницам, к которым не испытывал больших чувств. Остепенился он только в третьем союзе, когда встретил главную любовь в жизни.

В 70-х Александр Буйнов прославился как участник группы «Веселые ребята», а в 90-е его сольные синглы напевала вся страна. Концерты, поклонницы, гастроли — можно ли было удержаться от соблазнов при таком образе жизни?

Многие называли музыканта ловеласом: шутка ли, с первой супругой он развелся из-за беременности новой пассии. На самом деле артист очень переживал, что обидел Любовь Вдовину и обошелся с ней жестоко. Еще больше сожалел Буйнов о втором браке, ведь женился не по большой любви, а из чувства долга…

24 марта Александру Буйнову исполняется 70, и сейчас события прошлого кажутся ему далекими и незначительными. На протяжении 35 лет композитор счастлив с супругой Аленой. Третья жена перевернула мир артиста, стала его возлюбленной, другом и продюсером. Но через какие испытания пришлось пройти Буйнову, прежде чем он обрел крепкую семью?

НА ПИКЕ СЛАВЫ

Будущий певец появился на свет в Москве в семье фронтового летчика Николая Александровича, работавшего преподавателем физкультуры, и пианистки Клавдии Михайловны. Именно мама, окончившая в свое время консерваторию, привила детям — Аркадию, Владимиру, Андрею и Александру — любовь к искусству.

С пяти лет Саша Буйнов учился в музыкальной школе, а выпускной экзамен по классу фортепиано сдал на «отлично». Однако примерным мальчиком его нельзя было назвать. Юный артист днями напролет слонялся с местной шпаной, а однажды смастерил вместе с товарищами самодельную бомбу. Закончилась история плохо: Буйнов подошел к устройству, чтобы проверить, почему оно не взорвалось вовремя, и в тот же миг снаряд рванул, повредив ребенку сетчатку глаза. С тех пор Александр не расставался с очками.

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В средней школе подросток организовал первую группу, с которой исполнял рок-н-ролл, а в середине 60-х познакомился с Александром Градским и присоединился к гастролям его коллектива «Скоморохи». «Кочевая» жизнь безумно нравилась Буйнову, но с творческими планами пришлось повременить, когда его призвали в армию.

«За два года службы от Градского пришло только одно письмо: «Саня, возвращайся быстрее. «Скоморохи» разваливаются. Все скурвились». Остальные участники коллектива писали: «Возвращайся скорее. Градский скурвился». Когда в 1971 году я вернулся, группы уже не было. С Саней мы до сих пор общаемся», — рассказывал певец «СтарХиту».

Еще в «Скоморохах» проявился талант Буйнова как композитора: он написал песни «Шелковая трава» и «Меня маменька вскормила». С распадом группы музыкант перешел в рок-бэнд «Аракс», где стал вокалистом. Артисты собирали аншлаги, ездили на гастроли по стране и попали в состав труппы «Ленкома». Затем Александр работал с коллективом «Цветы» Стаса Намина, а его звездный час пробил с присоединением к ансамблю «Веселые ребята».

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Буйнов играл на клавишных, записывал треки, объездил с коллегами весь СССР, а также Чехию, Германию и Финляндию. Вскоре артист превратился в популярного исполнителя, а узнав изнутри все детали об организации концертов и туров, задумался об уходе в сольное плавание. В конце 80-х музыкант стал вокалистом объединения «Эра», а в 1993-м возглавил ансамбль «Чао» и получил шанс реализоваться как постановщик, певец и композитор.

«Не перебивай», «Горький мед», «Мои финансы поют романсы» — эти синглы хорошо знакомы российскому слушателю. Интересно, что, будучи уже известным артистом, Буйнов решил получить образование режиссера в ГИТИСе. Его дипломной работой стала постановка собственного концерта в зале «Октябрьский». Были и другие связи Александра с миром кино — озвучивание Распутина в мультфильме «Анастасия», роли в картинах «Плохие и хорошие» и «Приморский бульвар».

С годами популярность Буйнова пошла на спад, однако он до сих пор востребован и считается «классиком» отечественной эстрады. Музыкант продолжает гастролировать, выпускать песни и появляться на телевидении.

ГЕРОЙ-ЛЮБОВНИК

Первые серьезные чувства артист испытал к деревенской девушке по имени Любовь Вдовина. Именно к ней романтичный музыкант сбегал из армии. Часть находилась в алтайской степи, а до ближайшего поселения было 11 километров, однако Буйнов все равно умудрялся добраться до возлюбленной. Они поженились, и Александр привез Любу, только-только окончившую школу, в Москву.

В столице сельчанку встретили без восторга: близкие не одобрили выбор Буйнова. Мама артиста настаивала на продолжении им музыкального образования, считая, что сын женился слишком рано. Ситуация усугублялась тем, что влюбленные ютились в маленькой двухкомнатной квартире вместе с родителями и братьями Александра — суровое испытание для молодой семьи. Через полтора года было решено, что на время Вдовина уедет домой — пока певец не разберется с учебой и не встанет на ноги.

«На перроне Курского вокзала  происходит трогательная сцена из индийского фильма: слезы льются из глаз, мы не можем оторваться друг от друга, и все-таки рыдающая Любаня уезжает. Все, конец фильма… Больше мы с ней не встретились никогда. Разводились заочно. Я считал себя безумно виноватым перед ней», — признавался певец.

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Буйнова затянула студенческая жизнь: тусовки, группа, знакомства. До Вдовиной дошли слухи, что у него появилась новая пассия. После развода судьба Любы сложилась трагически: она так и не вышла замуж, много лет оставалась одинокой, а в 2006-м погибла в пожаре.

Ту самую разлучницу, что стала причиной разрыва с Вдовиной, Буйнов встретил на репетиции: когда создавался «Аракс», многие приходили понаблюдать за подготовкой группы. Среди поклонников оказалась привлекательная девушка по имени Людмила. «Мы познакомились, стали общаться, сблизились, ну и как-то начались отношения. Честно говоря, создавать с ней семью я не собирался, но все же женился. Пошел на это, что называется, по беременности, когда барышня была на девятом месяце. Никому никогда не посоветовал бы поступать так же», — сетовал артист.

Все закрутилось слишком быстро, и большой любви к супруге у Александра не возникло. Уже будучи солистом «Веселых ребят», Буйнов встретил женщину, к которой испытал сильную страсть. Оба были женаты, но не могли сдержать чувств друг к другу и стали тайно встречаться. Затем об изменах музыканта Людмиле узнали все…

Александр Буйнов признался в изменах второй жене

Артист решил уйти из семьи, когда его дочке Юле было пять. Девочка залилась слезами, осознав, что папа намерен бросить маму. Буйнов остался, однако круговерть продолжалась: встречи с любовницей — возвращение к законной супруге. Даже когда запретные отношения закончились, он не переставал думать о разводе.

ГЛАВНАЯ ЛЮБОВЬ И НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Главную женщину своей жизни Буйнов встретил, когда его второй брак уже почти рухнул. Однажды вместе с супругой директора ансамбля в гримерку «Веселых ребят» заглянула Алена. «Разница в возрасте у нас шикарная — десяточка: мне, значит, 35 лет, а ей было 25. Комсомолка еще, но уже работала врачом-косметологом в знаменитом Институте красоты. Аленка успела побывать замужем и развестись — ушла от мужа-стоматолога, несмотря на то, что он был очень богат и вообще по всем статьям супер-пупер», — рассказывал Александр.

Музыкант снова разрывался между долгом и страстью, что сводило с ума всех участников любовного треугольника. «Когда мы с женой все-таки решили разойтись, я сам поговорил с Юлей. Ей тогда было 11-12 лет, очень тяжелый возраст для девочки. Я объяснил ситуацию, общался с ней как со взрослой. Дочь все поняла, но я еще долго себя винил в произошедшем», — подчеркивал исполнитель.

Александр Буйнов рассказал о конфликтах в семье

Женитьбу на Алене артист считал самым правильным поступком. Она изменила его жизнь, стала профессиональным продюсером и оградила от всего лишнего, что могло помешать занятиям творчеством.  А главное — супруга спокойно приняла бурное прошлое музыканта, которое по-прежнему давало о себе знать.

«Много лет назад на гастролях в Сочи я повстречал девушку-венгерку. У нас с ней закрутился роман. А потом она уехала к себе. Лет 20 назад мы снова встретились. Она подошла ко мне после концерта вместе с парнишкой лет 13. Я ее, конечно, узнал. А она говорит: «Это твой сын». Честно говоря, чуть не упал от такой новости», — делился Буйнов.

Он ожидал худшего: скандала, требования алиментов. Однако выяснилось, что бывшая любовница хорошо устроилась в жизни, вышла замуж и в деньгах не нуждалась. С сыном Александр почти не общался, ведь он вырос в иной семье и считал отцом другого мужчину.

Алена понимала, что популярность и вращение в звездных кругах отразились на любовной биографии супруга. Однако жена не ревновала музыканта к бесчисленным поклонницам и прошлым избранницам. Кроме того, у продюсера сложились прекрасные отношения с Аллой Пугачевой, а ведь много лет назад у Буйнова едва не начался роман с тогда еще малоизвестной певицей. В эфире программы «Секрет на миллион» исполнитель признался, что даже целовался с Аллой Борисовной, хотя дальше флирта дело не зашло, и теперь артисты вспоминают былое с юмором.

Александр Буйнов: «Буду бороться до последнего»

Алена была рядом, когда в 2011-м у Буйнова обнаружили рак предстательной железы. Исполнитель не отчаялся, узнав о страшном диагнозе. Во время курса лечения он даже не стал отменять концерты и выступления, и иногда врачи делали певцу уколы прямо перед стартом шоу. Благодаря поддержке родных, силе духа и помощи квалифицированных специалистов Александр поборол недуг. Позднее появлялись слухи о рецидиве коварной болезни, однако близкие артиста опровергли домыслы.

Жизнь музыканта богата на события, но после всех испытаний он получил свой главный приз — крепкую семью. У дочери Александра подрастают трое детей: мальчик Саша и двойняшки Даша и Соня. Буйнов обожает проводить время с внуками, хотя дедушкой себя не ощущает. Гармония в доме, наслаждение творчеством, здоровье и успех — это ли не хэппи-энд, о котором мечтает каждый?

«Я могу назвать себя абсолютно счастливым человеком, — резюмировал певец. — Для меня счастье — это жить бурно, участвовать в событиях, получать в рожу, видеть миллион зрителей, которые принимают меня. Не люблю загадывать. Есть сегодня, максимум завтра, а что будет через год или два, мало волнует».

Фото: Anatoly Lomohov, Gennadiy Usoev / Legion-Media, личный архив, Instagram.com


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Добавлено: 24 мар 2020 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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