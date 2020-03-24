Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус намерен обратиться к лидерам «Большой двадцатки» с просьбой объединить усилия в борьбе с коронавирусом и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что по словам главы ВОЗ, темпы распространения коронавируса увеличиваются — пандемия усиливается. В мире зафиксировано более 300 тыс. случаев заражения.

«От первого зарегистрированного случая до 100 тысяч случаев прошло 67 дней, 11 дней до 200 тысяч и всего четыре дня до 300 тысяч», — подчеркнул Тедрос Гебрейесус.

«Для того чтобы замедлить распространение вируса и выиграть время нужно людям оставаться дома и держаться подальше от других. Для победы над вирусом нам нужно проводить тесты при любом подозрении, помещать людей под карантин», — добавил он.

Глава ВОЗ также напомнил, что сейчас нет лекарства от COVID-19, а использование непроверенных средств может только ухудшить обстановку.

Ранее ИА Newstes сообщало, что британский премьер Борис Джонсон объявил в стране карантин на три недели.