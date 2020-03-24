Главврач больницы в Коммунарке дал совет Путину по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин и Денис ПроценкоФото: пресс-служба Президента РФ

Россия должна быть готова к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом, в том числе итальянскому. Об этом главе государства Владимиру Путину заявил главный врач медицинского центра в московской Коммунарке Денис Проценко, передает «Интерфакс».

«Мне как врачу, не только главному врачу, врачу-анестезиологу-реаниматологу, видится то, что очень важно отработать итальянский сценарий, если вдруг будет большой всплеск», — посоветовал медик посетившему медцентр президенту и отметил, что Москва пошла этим путем.

По словам Проценко, госпиталь готов трансформироваться, если число больных резко увеличится. «Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из складов, и все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает со всего города специалистов высоких компетенций», — объяснил врач. При этом он отметил, что если Россия вдруг пойдет по китайскому и корейскому пути в борьбе с инфекцией, а распространение коронавируса прекратится в апреле-мае, врачи будут только счастливы.

Проценко ранее озвучил два сценария развития пандемии. По его словам, если страна пойдет по пути Китая, то распространение вируса пойдет на спад в мае-июне, «когда сезон закончится». «Если мы пойдем по итальянскому взрыву, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — отмечал врач.

В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом увеличилось до 495 человек.